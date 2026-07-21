Novo Governo britânico vai abolir o IVA sobre a eletricidade no próximo inverno

O Governo britânico planeia eliminar o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) das faturas de eletricidade residenciais a partir de 1 de outubro, segundo o comunicado emitido por Downing Street.



"Eu disse que queria dar um alívio às pessoas, e é isso que estou a anunciar no meu segundo dia como primeiro-ministro", disse Burham em comunicado.



Espera-se que esta isenção fiscal reduza a fatura média de eletricidade das famílias em 45 libras (cerca de 53 euros) por ano, de acordo com as estimativas do Governo.



A medida custará ao Orçamento do Estado 850 milhões de libras (mil milhões de euros) este ano e será financiada com o abandono de um projeto de um cartão de identidade digital. Segundo os cálculos do novo Executivo, o cancelamento desta reforma libertaria 1,8 mil milhões de libras (2,1 mil milhões de euros).



O gabinete de Burnham já tinha declarado anteriormente que uma das suas primeiras medidas como próximo líder do Reino Unido seria descartar os planos do Governo para um programa de identidade digital.



O programa de identidade digital foi uma reforma anunciada por Keir Starmer em setembro passado com o objetivo de combater a imigração ilegal. Consistia num plano para que todos os funcionários possuíssem um documento de identidade digital. No entanto, a reforma gerou uma preocupação considerável num país historicamente resistente à verificação de identidade e onde não existe um documento de identidade nacional e foi considerado um "fiasco" por um comité multipartidário de parlamentares.



O secretário-chefe do ex-primeiro-ministro foi o primeiro a criticar o anúncio de Burnham, questionando como é que esta medida será financiada, uma vez que o programa de identificação digital “não tinha financiamento”.



“O Governo terá que explicar como financiará as suas novas políticas no orçamento”, disse Darren Jones.



As faturas de energia têm sido um dos principais fatores da crise do custo de vida na Grã-Bretanha, depois de o preço do gás natural, que influencia fortemente os preços da eletricidade britânica, ter disparado depois da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia em 2022.

“Mudanças profundas”

Aos 56 anos, Burnham, que foi presidente da Câmara da Grande Manchester, no norte de Inglaterra, até ao mês passado, tornou-se o sétimo primeiro-ministro britânico desde 2016, ano do Brexit, sucedendo na segunda-feira a Keir Starmer, que se demitiu após dois anos no cargo.



A medida anunciada esta terça-feira da abolição do IVA sobre a eletricidade doméstica é a primeira de várias previstas para os próximos dias.



Na segunda-feira, no seu primeiro discurso à porta de Downing Street, Andy Burnham prometeu implementar "as mudanças mais profundas dos últimos 40 anos" no Reino Unido, restaurando a sua "estabilidade" e "devolvendo a esperança".



O novo primeiro-ministro afirmou que deseja reindustrializar o país, construir mais habitações sociais e criar uma "nova economia" em que os serviços essenciais sejam mais controlados pelo Estado.



Tornou o fim da situação de sem-abrigo uma prioridade após visitar um abrigo para pessoas nesta condição na manhã da sua tomada de posse.



c/agências