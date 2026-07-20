Reino Unido. Ed Miliband nos Negócios Estrangeiros e John Healey nas Finanças

Depois de servir nos governos de Gordon Brown e de Tony Blair, Ed Miliband liderou o Partido Trabalhista entre 2010 e 2015. Desempenhou ainda funções como secretário de Estado para a Segurança Energética entre julho de 2024 e julho de 2026, durante o governo do primeiro-ministro Keir Starmer.





O novo responsável pela diplomacia britânica afirmou à BBC que este cargo é "a honra da minha vida".





Depois da confirmação de Milliband e de Mahmood, veio o anúncio do novo chanceler, o antigo ministro da Defesa, John Healey, para o lugar de Rachel Reeves.





A nomeação é o "maior privilégio", reagiu Healey na rede X. "Juntos, construiremos uma nova economia, uma nova esperança e promoveremos o progresso da classe trabalhadora deste país", escreveu ainda. "Hora de começar a trabalhar". Healey esteve cinco anos no Departamento do Tesouro de Gordon Brown, com conhecimentos específicos da tentativa daquela época de regenerar e descentralizar o poder – as Agências de Desenvolvimento Regional, posteriormente extintas pelo Governo de Coligação. É muito respeitado no panorama internacional e construiu laços com importantes aliados económicos na Europa, no Médio Oriente e nos Estados Unidos.







Healey demitiu-se do executivo de Starmer no mês passado, por divergências quanto ao financiamento das Forças Armadas do Reino Unido. Na altura, Healey deixou claro que desejava um plano concreto para aumentar as despesas de defesa do Reino Unido para 3 por cento do PIB até 2030.





Terá agora de cumprir, como ministro das Finanças, o que pediu enquanto responsável pela Defesa.





Shabana Mahmood tem sido uma das figuras mais proeminentes do Partido Trabalhista desde a vitória do partido nas eleições gerais de 2024, tendo sido deputada por Birmingham Ladywood desde 2010. Foi depois nomeada Secretária da Justiça antes de substituir Yvette Cooper como secretária do Interior, em setembro de 2025.





Louise Haigh, que se consolidou como uma aliada fundamental de Andy Burnham, foi entretanto confirmada como primeira secretária de Estado e chanceler do Ducado de Lancaster.



A ex-secretária dos Transportes, que renunciou ao cargo em novembro de 2024 depois de se ter declarado culpada de um crime de fraude ocorrido há uma década, substitui Darren Jones, aliado de Starmer, na função.



Demissões





Esperavam-se algumas mudanças consideráveis ​​ao nível do gabinete, uma vez que Burnham deveriai abrir espaço para colocar os seus aliados em cargos importantes.



A ex-ministra das Finanças de Starmer anunciara pouco antes a sua demissão, na rede X, com votos de sucesso ao próximo gabinete britânico.

"Desejo muita sorte ao meu sucessor, Andy, e ao seu gabinete. Têm o meu total apoio e continuarei a desempenhar o meu papel para ajudar este governo trabalhista a promover a mudança de que o país necessita", escreveu. "Desejo muita sorte ao meu sucessor, Andy, e ao seu gabinete. Têm o meu total apoio e continuarei a desempenhar o meu papel para ajudar este governo trabalhista a promover a mudança de que o país necessita", escreveu.





Além de Reeves, o vice-primeiro-ministro, David Lammy e a ministra dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, foram dos primeiros a colocar o lugar à disposição.