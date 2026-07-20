Novo primeiro-ministro britânico: "Não temos sido bons o suficiente"

No primeiro discurso enquanto primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, prometeu apresentar, esta semana, novas medidas para ajudar a reduzir o custo de vida dos britânicos.





"A Grã-Bretanha precisa de mostrar ao mundo que podemos recuperar a nossa estabilidade", disse Burnham na primeira declaração que fez, já como primeiro-ministro de Inglaterra, ao início da tarde desta segunda-feira, em frente ao número 10 de Downing Street. "Não temos sido bons o suficiente e precisamos de melhorar”, acrescentou.









Burnham anunciou ainda um "ponto de viragem" para o país e prometeu "as maiores mudanças dos últimos 40 anos", entre elas uma reforma do modelo político "mais colaborativo e centrado na resolução de problemas."



Durante o discurso, o novo chefe do governo britânico anunciou a intenção de construir uma "nova economia", com maior controlo público sobre os serviços públicos essenciais e uma estratégia de reindustrialização.



Entre as medidas, aproveitou para realçar o recurso à contratação pública para apoiar a indústria britânica e a apresentação, ainda este ano, de um plano estratégico a 10 anos para o país.





A terminar o discurso, Burnham apelou à unidade nacional, defendendo a criação de um "novo sentido de propósito comum e de otimismo". E concluiu: "Façamos deste o momento em que o Reino Unido volta a acreditar, o momento em que restauramos a esperança", disse.



Andy Burnham assumiu esta segunda-feira o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Foi recebido em audiência pelo rei Carlos III, durante a qual convidou a formar Governo. Telefonemas a Trump e Zelensky

No que à política externa do país diz respeito, Andy Burnham também fez questão de dizer que os primeiros contactos que vai estabelecer será com o presidente dos EUA, Donald Trump e com o presidente da Ucrânia. “Deixarei claro para Zelensky que não haverá nenhuma mudança no apoio à Ucrânia”, assegurou.





Com Lusa







