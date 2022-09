Novo governo de Angola toma posse

O presidente angolano nomeou na sexta-feira um novo executivo com 28 membros, incluindo quatro ministros de Estado, em que apenas cinco são estreantes, entregando o governo de Luanda, a Manuel Homem, ex-ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.Adão de Almeida é reconduzido como ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, tal como Manuel José Nunes Júnior, ministro de Estado para a Coordenação Económica do Presidente da República, e Francisco Pereira Furtado mantém-se como ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República.Dalva Ringote Allen, ex-secretária de Estado da Economia é promovida a ministra de Estado e Área Social.Permanecem inalterados nos cargos João Ernesto dos Santos, como ministro da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Eugénio Cesar Laborinho, ministro do Interior, e Téte António, ministro das Relações Exteriores.Marcy Cláudio Lopes, até agora na Administração do Território transita para a Justiça e Direitos Humanos, sendo substituído no cargo anterior por Dionísio Manuel da Fonseca, que foi vice-governador para o setor Político e Social em Luanda.Vera Daves de Sousa volta a ser ministra das Finanças, o mesmo acontece com Mário Caetano João, que mantém a tutela da Economia e Planeamento, Teresa Rodrigues Dias, que continua na Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, e António Assis, que se mantém com a Agricultura e Florestas.Victor Fernandes é reconduzido como ministro da Indústria e Comércio, Diamantino Pedro Azevedo, como ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Ricardo Viegas D´Ábreu, nos Transportes, João Baptista Borges, na Energia e Águas, e Felipe Zau, na Cultura e Turismo, deixando de ter a tutela do Ambiente.Mantém-se também Maria do Rosário Sambo, no Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Luísa Grilo, na Educação, e Sílvia Lutucuta, na Saúde.A bióloga Carmen Neto dos Santos estreia-se nas Pescas e Recursos Marinhos, cuja tutela estava anteriormente fundida com a da Agricultura.Carlos Alberto Gregório dos Santos, ascende a ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, tal como Mário Augusto da Silva Oliveira, nas Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Ana Paula do Sacramento Neto assume a Ação Social, Família e Promoção da Mulher, na Juventude e Desportos fica Palmira Leitão Barbosa.Ana Paula de Carvalho, ex-governadora de Luanda será a nova ministra do Ambiente.