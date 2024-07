Novo Governo do Reino Unido a trabalhar dois dias depois das eleições

Foto: Andy Rain - EPA

No primeiro Conselho de Ministros, Keir Starmer garantiu que todas as áreas são prioritárias, mas definiu como urgentes os sectores da saúde, da educação, do ambiente, defesa e administração interna.



Ainda durante o fim de semana, Starmer conta completar o Executivo com as nomeações para as secretarias de Estado.



O novo chefe do governo vai começar no domingo uma visita aos quatro países que compõem o Reino Unido.