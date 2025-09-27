Novo incidente. Vários drones avistados junto a base militar da Suécia

Nenhum dos objetos foi recuperado e não há suspeitos identificados até ao momento.





"Posso confirmar que tivemos um incidente por volta das 20:15 [19:15 em Lisboa] que durou várias horas. Um ou dois drones foram observados no exterior e acima da base aérea" de Karup, disse um porta-voz da polícia.



"Não os abatemos", acrescentou.







As Forças Armadas suecas não especificaram onde os drones foram observados. A polícia afirmou ter observado drones perto da base aérea de Karup, no oeste da Dinamarca, informou a agência de notícias Ritzau.



O Aeroporto de Copenhaga, o mais movimentado da região nórdica, encerrou definitivamente na segunda-feira, tendo sido avistadas várias aeronaves de grande porte no seu espaço aéreo. Cinco aeroportos mais pequenos, civis e militares, foram também temporariamente encerrados nos dias seguintes.



As autoridades dinamarquesas classificaram por seu lado as rusgas como ataques híbridos, e a primeira-ministra Mette Frederiksen disse no início desta semana que se tratava de "o ataque mais grave à infraestrutura crítica dinamarquesa até à data".





A Dinamarca voltou a encerrar sexta-feira o espaço aéreo por suspeita da presença de drones.





O país está em alerta desde segunda-feira.



As autoridades desconhecem os autores das incursões, mas sublinham que a actividade secreta russa é uma ameaça à segurança.



A polícia foi chamada ao local e descreve os drones como semelhantes ao que sobrevoou a Dinamarca.