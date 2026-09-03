Novo instrumento de telescópio no Chile com "mão" portuguesa faz primeira observação

Em comunicado, a FCUL refere que o instrumento tem a capacidade de observar cerca de mil objetos astronómicos em simultâneo, sendo "decisivo para compreender como se formaram e evoluíram as galáxias", incluindo a Via Láctea, que abriga o Sistema Solar.



Ao captar a luz infravermelha (luz invisível), o espetrógrafo consegue penetrar na poeira cósmica permitindo analisar a luz de milhões de estrelas.



"O 'Moons' torna-se, assim, na ferramenta ideal para observar o céu profundo e mapear em 3D a distribuição de estrelas e galáxias a distâncias até 40 mil anos-luz na Via Láctea e a mais de 13 mil milhões de anos-luz no Universo distante", realça a FCUL.



Citado no comunicado, o coinvestigador principal do 'Moons', da FCUL, José Afonso, especialista no estudo de galáxias, espera que este novo instrumento permita "compreender o que levou ao auge da atividade das galáxias, há cerca de dez mil milhões de anos, e o que motivou o seu declínio acentuado na história mais recente".



Os cientistas contam que nos próximos dez anos (tempo de atividade do instrumento) o 'Moons' recolha dados de cerca de dez milhões de objetos astronómicos.



"O `Moons` foi um dos maiores desafios que enfrentámos. Este momento representa o culminar de 16 anos de trabalho, desde os primeiros esboços do conceito do instrumento até à chegada à primeira luz", afirmou, citado na mesma nota, Alexandre Cabral, especialista em instrumentação astronómica e investigador da FCUL.