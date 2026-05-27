Novo líder do Hamas morto em ataque israelita



Mohammed Odeh chefiava há muito os serviços de informação das Brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço armado do Hamas. A sua nomeação como chefe das Brigadas, sucedendo a al-Haddad, nunca foi anunciada ou confirmada pelo movimento islamita palestiniano.

Ataques regulares a Gaza apesar do cessar-fogo

Israel tem realizado ataques regulares em Gaza desde o início do cessar-fogo, a 10 de outubro.

O mais recente ataque israelita a Gaza acontece depois de 31 pessoas terem sido mortas em ataques israelitas no Líbano, onde Netanyahu prometeu intensificar a ação militar contra o grupo armado Hezbollah. Os militares israelitas afirmaram que os seus ataques visaram infraestruturas e combatentes do Hezbollah.





c/agências

"O comandante do braço armado da organização terrorista Hamas em Gaza foi eliminado ontem", escreveu o ministro israelita da Defesa, Israel Katz, numa mensagem na rede social X.Em comunicado conjunto, o exército israelita e o Shin Bet, a agência de segurança interna de Israel, confirmaram que" (a 15 de maio, num ataque israelita),".Segundo o exército israelita e o serviço de segurança Shin Bet, os edifícios que serviam de esconderijo a Odeh foram alvejados depois de os seus movimentos terem sido rastreados durante vários meses. O Hamas ainda não comentou.Acrescentaram que também atingiram "um apartamento próximo pertencente a um terrorista do Hamas que participou no ataque de 7 de outubro e fazia parte do círculo de auxiliares de Odeh", referindo-se ao ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel que desencadeou a guerra em Gaza."Odeh foi responsável pelo assassinato, rapto e ferimento de muitos cidadãos israelitas e soldados das Forças de Defesa de Israel", continuou o comunicado.O antecessor no comando do braço armado do grupo, Izz ad-Din al-Haddad, foi morto noutro ataque aéreo israelita no início de maio.Este é o mais recente ataque israelita mortal em Gaza, apesar do cessar-fogo com o Hamas que começou em outubro.As equipas de resgate acorreram ao local dos ataques, mas tiveram dificuldades em chegar aos pisos superiores devido à extensão dos danos e à aglomeração na área.Testemunhas disseram que pelo menos cinco mísseis atingiram o edifício quase em simultâneo, vindos de diferentes direções.Um morador disse ter ouvido o som de um helicóptero a sobrevoar o local antes do ataque.Imagens do local mostraram ambulâncias e equipas da Defesa Civil a vasculhar o edifício danificado enquanto multidões se juntavam nas proximidades.O Hamas tem acusado repetidamente Israel de violar os termos do cessar-fogo e de atacar civis.O governo israelita afirma ter licença para atacar membros do Hamas e, por sua vez, acusou o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo ao não desarmar.As fases finais de um plano de paz liderado pelos EUA para Gaza ainda não entraram em vigor, com o progresso a estagnar desde que os EUA e Israel iniciaram uma guerra com o Irão em Fevereiro.No entanto, as negociações sobre o desarmamento continuam num impasse, enquanto o Hamas reativou a sua força policial e parece estar a reafirmar a sua autoridade.Na sua declaração, Netanyahu disse que Israel "continuará a perseguir qualquer pessoa que tenha participado no massacre de 7 de outubro", acrescentando: "Mais cedo ou mais tarde, Israel irá alcançá-los a todos".Cerca de 1.200 pessoas foram mortas no ataque liderado pelo Hamas e outras 251 foram feitas reféns.Israel respondeu lançando uma campanha militar maciça em Gaza, que reduziu grande parte do território palestiniano a ruínas e deixou muitos dos seus 2,1 milhões de habitantes deslocados.As forças israelitas mataram mais de 72.800 pessoas em Gaza, segundo o Ministério israelita da Saúde, cujos números são considerados fiáveis pela ONU.