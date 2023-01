Novo ministro da Integração de Israel quer limitar a imigração de judeus

Desde que foi aprovada em 1950, a Lei do Regresso permitiu que qualquer pessoa que tivesse um avô judeu migrasse para o Estado de Israel - um processo de imigração de judeus da diáspora, conhecido como `Aliyah`.

O novo ministro da `Aliyah` e da Integração, Ofir Sofer, do partido supremacista judaico ortodoxo Sionismo Religioso, defendeu hoje, numa entrevista à Rádio pública israelita, que a chamada "cláusula do neto" daquela lei deve ser eliminada, mesmo sem passar pelo Parlamento, alegando que há consenso dentro da coligação governamental para o fazer.

O ministro justificou a sua decisão com o facto de a maioria dos emigrantes da Rússia e da Ucrânia que realizaram a `Aliyah` em 2022, ano que registou números recordes, não serem judeus segundo a `Halakah`.

"No ano passado, uma parte considerável das pessoas que realizaram a `Aliyah` não era judia de acordo com a `Halakah`. Isso representa 72% de todos os `olim` (imigrantes judeus) da Rússia e da Ucrânia, que não podem ser considerados judeus", explicou Sofer.

O ministro informou ainda que o seu Ministério vai criar uma comissão para formular uma política sobre esta matéria e que, na sua opinião, "deve-se procurar uma solução, sem que seja necessário legislar".

No domingo, o líder do partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, também falou sobre a necessidade de preservar a identidade judaica de Israel, reconhecendo que "não é uma tarefa fácil", devido a questões como a atual Lei do Regresso.

No novo Governo israelita - o mais religioso da história de Israel - Deri ocupa o cargo de ministro do Interior, que tutela a Autoridade de População e Imigração, cuja principal função é "fazer preservar Israel como um país judeu".

As correntes mais seculares e esquerdistas em Israel alertam que essas mudanças podem fazer com que Israel rompa com a diáspora judaica e desencoraje a `Aliyah`, que tem sido um dos pilares sobre o qual o Estado de Israel se afirmou, permitindo o crescimento da sua população.