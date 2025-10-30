Novo MNE diz que Cabo Verde vai avaliar efeitos da nova lei de Estrangeiros

"Nós avaliamos sempre os impactos. São decisões soberanas de um outro país, avaliamos os impactos e tentamos trazer para nós as melhores soluções, tendo em atenção os nossos interesses, nomeadamente das nossas comunidades", referiu José Luís Livramento, à margem da cerimónia de posse como membro do Governo, na Presidência da República cabo-verdiana.

"Nós iremos gerir de acordo com os impactos", acrescentou.

Todos os agendamentos para pedidos de visto para procura de trabalho em Portugal foram cancelados, há uma semana, anunciou o Governo.

"Em lugar do visto para procura de trabalho, passará a existir o visto para procura de trabalho qualificado", mas os pedidos apenas poderão ser apresentados quando "a nova tipologia for objeto da necessária regulamentação, em linha com o disposto na nova Lei de Estrangeiros".

A Lei n.º 61/2025, que aprovou a Lei de Estrangeiros e inclui estas alterações, foi publicada a 22 de outubro, em Diário da República.

O novo regime limita os vistos para procura de trabalho ao "trabalho qualificado", restringe a possibilidade de reagrupamento familiar de imigrantes dos estrangeiros com autorização de residência em Portugal - não abrangendo os refugiados - e altera as condições para concessão de autorização de residência a cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Em relação aos vistos para procura de "trabalho qualificado" em Portugal, estes destinam-se a pessoas com "competências técnicas especializadas", que serão definidas posteriormente por portaria.