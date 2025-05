A missa inaugural do Pontificado de Leão XIV foi marcada para 18 de maio. Esta sexta-feira, o novo Papa lamentou que a fé esteja a ser substituída pelo dinheiro, pelo sucesso ou pelo prazer.

Na primeira homilia com as vestes papais alertou ainda para o ateísmo prático em que vivem muitos cristãos. Foi na capela Sistina, onde celebrou missa com os cardeais que ontem o elegeram como sucessor de Francisco.