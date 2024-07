Novo Parlamento Europeu reúne-se em sessão plenária

Neste primeiro dia da sessão plenária, que se prolonga até sexta-feira, vão tomar posse os novos eurodeputados, incluindo 21 portugueses.Na sequência da votação de junho e das recentes alterações partidárias no Parlamento Europeu,. De acordo com a mais recente distribuição da assembleia europeia, os Conservadores e Reformistas ocupam 78 assentos, os Liberais um total de 77, sendo seguidos pelos Verdes (53) e pela Esquerda (46).Após esta formalidade, os parlamentares vão escolher o novo líder da assembleia europeia para um período de dois anos e meio (primeira metade do mandato).O nome mais provável é o da maltesa Roberta Metsola (do PPE), a única candidata conhecida até ao momento e que se tornou presidente do Parlamento Europeu em janeiro de 2022, esperando agora ser reeleita no cargo numa votação secreta que requer a maioria absoluta dos votos válidos expressos, isto é, 50% dos eurodeputados mais um (361 dos 720 parlamentares).