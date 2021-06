Novo Partido de Unidade Nacional à espera de legalização em São Tomé e Príncipe

Apesar da existência de várias formações políticas neste arquipélago de pouco mais de 210 mil habitantes, os promotores do PUN consideram existir "espaço para mudar o xadrez político" em São Tomé e Príncipe.

"A iniciativa partiu de lá [ilha do Príncipe], pretendemos que o espetro do xadrez político seja completamente mudado, as peças vão para as rotações necessárias e o que nós esperamos é que em 2022, aquando da realização das eleições legislativas haja realmente novas cores, na nossa casa parlamentar", disse Óscar Baía.

O mandatário do grupo acredita que "isso vai enriquecer o debate político do contraditório".

"O nosso parlamento vai estar mais enriquecido e nós esperamos que o povo de São Tomé e príncipe esteja melhor representado possível na casa de democracia", acrescentou.

Nas vésperas das eleições presidenciais marcadas para 18 de julho próximo, o PUN pretende garantir a sua legalização para depois tomar uma posição, mas a maior certeza é que vai concorrer às legislativas de 2022.

"Nós ainda não estamos legalizados, estamos nos procedimentos, somos um grupo e cada um apoia quem achar que deve apoiar [nas presidências] e logo que tivermos o nosso partido formado poderemos concorrer às próximas eleições", afirmou, por seu lado, João Lourenço, porta-voz do PUN.

O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe admitiu, na sexta-feira, 19 candidatos às eleições presidenciais de 18 de julho.

O atual Presidente, Evaristo Carvalho, não se recandidata a um segundo mandato.