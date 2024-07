Novo presidente do Irão pode contribuir para relações com EUA e UE

Foto: EPA

O eleição do reformista Massoud Pezeshkian como presidente do Irão, na madrugada deste sábado, pode trazer sinais positivos para o país. A consideração é do professor de Diplomacia da Universidade Portucalense, Tiago André Lopes. O especialista em Relações Internacionais explica que o novo presidente do Irão parece ter mais respeito pelos direitos das mulheres e das minorias étnicas do que os seus antecessores.