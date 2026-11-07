Novo presidente do Paraguai Pedro Alliana promete compensar vítimas do "caos financeiro"

Santiago Peña foi destituído, após julgamento político no Senado, devido à sua responsabilidade no escândalo bancário que afetou os fundos de quase três milhões de aforradores.

"Os compatriotas que estão a atravessar uma situação muito difícil por causa do caos financeiro serão totalmente indemnizados. Não os vamos deixar sozinhos", afirmou Alliana, de 52 anos, numa primeira e breve intervenção no Senado após a sua tomada de posse.

Alliana é do mesmo partido Colorado (conservador) que o seu antecessor, cujo mandato acabaria em 2028.

O novo presidente foi empossado após o Senado ter considerado, por unanimidade, Peña culpado de "má gestão das suas funções, relacionada com o colapso do banco Ueno".