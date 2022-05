Novo presidente sul-coreano adverte para quadro regional "muito grave"

Suk-yeol, líder do Partido do Poder Popular e antigo procurador-geral, deu início ao seu mandato único de cinco anos a auscultar o chefe do Estado-Maior Conjunto sul-coreano, Won In-choul - uma reunião dedicada às crónicas tensões com o regime da Coreia do Norte. Won In-choul reportou ao novo presidente que Pyonyang está preparada para levar a cabo mais um ensaio. Faltará apenas a ordem do líder do regime de matriz estalinista, Kim Jong-un.

A reunião entre o novo presidente e o chefe do Estado-Maior realizou-se no novo gabinete executivo da presidência sul-coreana, localizado no complexo do Ministério da Defesa, em Seul.



A cerimónia de investidura do novo presidente envolveu 40 mil convidados e terá custado 3,3 mil milhões de won, o equivalente a 2,5 milhões de euros. "A República da Coreia, uma vez mais! Um novo país para o povo" foi o mote escolhido para a tomada de posse. "Plano ousado"

No discurso da tomada de posse, o novo presidente acenou com "um plano ousado" para ajudar a Coreia do Norte a desenvolver a sua economia, mas apenas se o regime colocar de parte os planos de expansão do armamento balístico.





"Embora seja verdade que os programas de armas nucleares da Coreia do Norte sejam uma ameaça não apenas à nossa segurança e à do nordeste da Ásia, a porta para o diálogo permanecerá aberta", clamou a partir da Assembleia Nacional.





"Se a Coreia do Norte realmente entrar num processo para completar a desnuclearização, estamos prontos para trabalhar com a comunidade internacional e apresentar um plano ousado que fortalecerá muito a economia da Coreia do Norte e melhorará a qualidade de vida do seu povo", enfatizou.







Na sequência da vitória do passado mês de março nas presidenciais, Yoon Suk-yeol disse-se disposto a encetar conversações com os norte-coreanos. Simultaneamente, deixou claro que estaria pouco disposto a tolerar "provocações" de Pyongyang. A última mensagem do antecessor

Na véspera, ao despedir-se da Presidência, o antecessor de Yoon Suk-yeol, Moon Jae-in, apelou ao reinício do diálogo com a Coreia do Norte.







"A paz é um requisito para a nossa sobrevivência, um requisito para a prosperidade", sublinhou Jae-in no derradeiro discurso como presidente na Casa Azul, residência presidencial em Seul.







"Espero sinceramente que os esforços de desnuclearização e institucionalização da paz continuem com a retomada do diálogo entre o Sul e o Norte", continuou, antes de propugnar que o seu mandato contribuiu para converter "uma crise de pré-guerra na Península Coreana", em 2017, numa "fase de diálogo".