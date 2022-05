Novo primeiro-ministro da Austrália obtém maioria na Câmara dos Representantes

São atribuídos ao partido do líder trabalhista, cuja vitória nas eleições legislativas de 21 de maio pôs fim a nove anos de Governo conservador, pelo menos 76 assentos parlamentares de um total de 151, indicam essas projeções oficiais.

Os trabalhistas ultrapassam assim por uma larga margem a coligação conservadora cessante, considerada responsável pela inação da Austrália no combate ao aquecimento global e pelo apoio às indústrias de combustíveis fósseis.

No Senado, a distribuição de lugares ainda não está totalmente clara, e o Partido Trabalhista poderá precisar do apoio dos ecologistas, entre os quais a antiga estrela do rugby David Pocock, para legislar, em particular sobre os objetivos em matéria de emissões de gases com efeito de estufa.