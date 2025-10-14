Novo protesto "Sem Reis" promete mobilizar milhões de pessoas contra Donald Trump

"A 18 de outubro, milhões de nós vão levantar-se outra vez para mostrar ao mundo: a América não tem reis e o poder pertence ao povo", declarou a organização ativista Indivisible, uma das principais organizadoras do protesto juntamente com o movimento 50501.

As manifestações vão acontecer por todo o país, distribuídas por vários eventos ao nível local. Só em Los Angeles haverá mais de uma dezena, à semelhança do que aconteceu nos últimos meses, em que os cidadãos têm sido chamados a protestar contra as políticas da administração Trump.

Agora, além das rusgas de imigração conduzidas pela agência ICE e os efeitos negativos das tarifas, os ativistas protestam contra a paralisação do governo federal (`shutdown`, na designação em inglês), que obriga à suspensão de serviços e significa que 1,4 milhoes funcionários públicos não serão pagos.

"Sem Reis é mais que um slogan, é a fundação sobre a qual a nossa nação foi construída", indicam os organizadores do protesto em Sherman Oaks, a norte de Hollywood.

"O presidente pensa que a sua autoridade é absoluta. Mas na América não temos reis e não vamos recuar perante o caos, a corrupção e a crueldade", prometeram os ativistas.

A organização apela a que os protestos sejam pacíficos e está a fazer formações em técnicas para acalmar possíveis desacatos, depois de um verão em que militares da Guarda Nacional foram enviados para patrulhar as ruas de Los Angeles, contra a vontade da `mayor` Karen Bass e do governador Gavin Newsom.

O primeiro protesto "No Kings", a 14 de junho, levou às ruas cerca de cinco milhões de manifestantes, com eventos organizados em 2.100 cidades dos Estados Unidos