Novo recorde de infeções na Hungria com 3.149 casos

Nas últimas 24 horas, 35 pessoas morreram de covid-19, doença que já matou um total de 1.425 pessoas na Hungria, enquanto o número acumulado de infeções aumenta para 59.247.

Embora as infeções tenham aumentado muito em comparação com os pouco mais de 2.000 registados na quinta-feira passada, o número de mortes caiu um pouco em comparação com o início da semana, com mais de 40 mortes por dia.

Com 9,7 milhões de habitantes o país tem atualmente 41.580 pessoas com a doença ativa, das quais 2.449 estão internadas, 221 ligadas a ventiladores.

A Hungria foi o primeiro país da União Europeia a fechar suas fronteiras para estrangeiros em setembro para impedir a disseminação do coronavírus.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 42,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.