Novo rei da Noruega será conhecido como Haakon VIII

O rei Harald V da Noruega morreu na manhã desta sexta-feira, depois de ter estado hospitalizado por dez dias. Foi imediatamente sucedido pelo seu filho, até então conhecido como Príncipe Herdeiro Haakon.



O novo rei escolheu o lema pessoal "Tudo pela Noruega", em consonância com o lema escolhido pelo seu pai, avô e bisavô desde o estabelecimento da monarquia moderna na Noruega, em 1905.



A Noruega teve seis reis chamados Haakon na Idade Média e quando a monarquia moderna foi estabelecida em 1905, o primeiro rei escolheu o nome Haakon VII.