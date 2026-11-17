Segundo o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), divulgado hoje, pelo menos 1.630 civis morreram em ataques nos primeiros 10 meses do ano.

O documento sublinhou que os ataques com drones se tornaram uma "característica que define esta guerra" e causaram mais de 70% das mortes de civis confirmadas nos primeiros 10 meses deste ano.

"As linhas da frente mudaram e as táticas militares, em particular o uso de drones, evoluíram, mas o sofrimento insuportável que a guerra impõe à população sudanesa permanece constante", resumiu o documento de 21 páginas.

No primeiro semestre do ano, o escritório dirigido pelo alto-comissário Volker Türk documentou pelo menos 39 ataques de drones contra mercados, 20 contra veículos civis, 17 contra camiões-cisterna e 16 contra instalações de saúde.

Tem-se também assistido, segundo o documento, a uma proliferação de ataques com veículos aéreos não tripulados contra centrais elétricas e instalações de abastecimento de combustível, sobretudo nas últimas semanas.

Entre 20 de outubro e 04 de novembro foram contabilizados 29 ataques em 11 estados do Sudão.

O ACNUDH informou que mais de dois terços das vítimas civis documentadas foi morta na região central do Kordofan, um dos principais palcos de hostilidades, ainda que também tenham sido registados incidentes na região do Darfur (oeste) e em zonas do centro e leste do Sudão.

O organismo esclareceu ainda que o número de vítimas pode ser muito superior ao que foi possível confirmar.

A guerra civil, que desde abril de 2023 coloca o exército do Sudão em confronto com as paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), provocou 15 milhões de deslocados e dezenas de milhares de mortos.