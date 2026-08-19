Novo sismo de magnitude 3,4 sentido na região espanhola de Granada

Segundo o organismo, dependente do Ministério dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana espanhol, tratou-se de um tremor de terra de menor duração que os restantes registados hoje, de alta intensidade, mas que também foi sentido pela população em cerca de vinte municípios da província.

Alguns minutos depois, às 22:40, registou-se outro sismo, desta vez de magnitude 2,1, também a profundidade zero, mas com epicentro em Armilla, sentido pela população.

Estes dois tremores de terra juntam-se ao de intensidade 4,8 registado às 10:37 (hora local, 09:37 em Portugal continental) e que, após uma revisão, teve o seu epicentro em Otura e foi sentido nas quatro províncias do sudeste da Andaluzia.

O governo da região espanhola mantém ativa a fase de pré-emergência do Plano de Risco Sísmico na província desde o terremoto de magnitude 5 registado na madrugada de sábado e com epicentro também em Alhendín.

As autoridades de Granada decidiram ativar, como medida preventiva, a retirada e realocação de 77 residentes do Centro Psicopedagógico Reina Sofía.

A decisão foi tomada devido aos danos causados pelos sismos registados hoje e como medida preventiva caso se repitam, segundo informou o governo provincial num comunicado.