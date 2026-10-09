Novo sismo de magnitude 6,6 no Panamá

O primeiro forte sismo, cuja magnitude foi entretanto revista de 7,6 para 7,7, foi registado pelo USGS com epicentro na região centro-sul do país, a 10 km de profundidade, e obrigou a evacuações em massa, causando danos materiais em todo o país, sem confirmação de vítimas até ao momento.

O USGS lançou um alerta de Tsunami no Pacífico Oriental e informou da ocorrência de pelo menos cinco tremores secundários com magnitude superior a 5, incluindo um de 5,8 a sul de El Cacao.

Segundo o instituto local de geociências, mais de dez réplicas fortes, algumas delas de magnitude 6, foram registadas após o primeiro poderoso abalo sísmico.