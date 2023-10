Novo voo esta noite para a retirada de portugueses de Israel

"A operação portuguesa de repatriamento está assim em curso, tendo a aeronave C-130 da Força Aérea Portuguesa transportado cerca de 80 pessoas de Telavive para Larnaca", afirma o MNE numa nota enviada às redações.

Tendo em conta as permissões de sobrevoo das autoridades israelitas, "o próximo voo do C-130 poderá realizar-se esta noite, transportando novo grupo de portugueses para a cidade cipriota", adianta ainda a diplomacia portuguesa.

Um voo da TAP, fretado pelo Estado português sairá de Larnaca, na noite de hoje, com destino a Portugal prevendo-se que chegue a Lisboa esta quarta-feira, informa ainda o ministério dirigido por João Gomes Cravinho.

O MNE alerta também no comunicado que "as complexas condições de operação em território israelita, podem obrigar a alterações nos planos de voo", as quais estão a ser permanentemente comunicadas aos cidadãos sinalizados para esta missão, que está a ser operacionalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa Nacional.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português disse na segunda-feira que cerca de 190 portugueses já tinham manifestaram intenção de deixar Israel e estavam preparados para utilizar os voos de repatriamento organizados pelo Governo através de um avião da Força Aérea Portuguesa (FAP).

João Gomes Cravinho explicou, em declarações à RTP, que estes voos de repatriamento irão decorrer entre Telavive e Chipre (Larnaca), através da aeronave C-130 da FAP.

Posteriormente, um voo da TAP, fretado pelo Estado português, trará estes cidadãos desde o Chipre até Lisboa.

O MNE tinha informado anteriormente que "o atendimento no Gabinete de Emergência Consular foi reforçado", sublinhando que "os contactos devem apenas ser feitos para estes números - +351217929714 / +351961706472 (chamadas telefónicas regulares) ou através do e-mail gec@mne.pt".

O ministro referiu também que há registo de 3.000 portugueses em Israel, sendo que "a grande maioria vive lá, tem dupla nacionalidade e não tem manifestado interesse" em viajar para Portugal.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

O conflito armado já causou centenas de mortos de ambos os lados e milhares de feridos.