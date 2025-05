Novos ataques israelitas matam pelo menos 38 na Faixa de Gaza

A televisão do Catar disse que 15 pessoas morreram no bombardeamento de um posto de abastecimento de combustível no campo de refugiados de Nuseirat e deu conta de mais 12 mortos noutro ataque contra Deir al-Balah.

A agência de notícias Sanad, ligada ao movimento islamita palestiniano Hamas, avançou o mesmo balanço, acrescentando que o ataque em Deir al-Balah matou vários membros da mesma família.

A Al Jazeera referiu ainda uma dezena de mortos num bombardeamento a uma antiga escola na Cidade de Gaza, que se tinha tornado um abrigo para deslocados do enclave.

Israel intensificou a ofensiva militar, matando pelo menos 84 palestinianos na segunda-feira e 136 no domingo, em ataques contra residentes da Faixa de Gaza.

Ameaça de intensificar ataques

Na segunda-feira, o exército israelita ordenou a evacuação de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, e bombardeou o depósito de mantimentos do Hospital Nasser, um dos poucos hospitais ainda parcialmente operacionais.

O número de mortos desde que Israel iniciou a guerra em Gaza, em outubro de 2023, sem incluir as mortes de hoje, atingiu 53.475, e quase 121.400 ficaram feridos, muitos com amputações e ferimentos com risco de vida.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu na segunda-feira que Israel vai tomar o controlo de "todo o território" da Faixa de Gaza.

Netanyahu anunciou, na segunda-feira, que ia permitir o acesso à Faixa de Gaza de camiões de transporte de comida para bebés.