Novos ataques na Faixa de Gaza

Os familiares dos reféns intensificaram os apelos ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para que chegue a um acordo sobre a libertação dos prisioneiros, depois de o exército ter admitido ter matado "por engano" três reféns naquele território palestiniano.

Os três reféns mortos encontravam-se entre as cerca de 250 pessoas capturadas no ataque sem precedentes lançado pelo Hamas em solo israelita a 07 de outubro, que causou 1.140 mortos, de acordo com os últimos números fornecidos pelas autoridades israelitas.

Pelo menos 12 pessoas morreram hoje em ataques israelitas contra a cidade de Deir al-Balah, no centro de Gaza, anunciou o Ministério da Saúde do Hamas. Testemunhas relataram igualmente um bombardeamento israelita na cidade de Bani Suheila, no sul do país.

No total, 18.800 pessoas foram mortas desde o início da ofensiva de retaliação israelita em Gaza, de acordo com o grupo islamita, no poder no enclave desde 2007 e considerado uma organização terrorista pela UE, pelos EUA e por Israel.

Mais de 100 israelitas e estrangeiros capturados pelo Hamas foram libertados em troca de 240 prisioneiros palestinianos durante uma trégua de uma semana, no mês passado, mediada pelo Qatar.

O primeiro-ministro israelita afirmou, no sábado, que "a pressão militar é necessária tanto para o regresso dos reféns como para garantir a vitória sobre os inimigos".

Mas Benjamin Netanyahu também pareceu confirmar que o Qatar estava a fazer esforços diplomáticos para garantir a libertação de mais reféns: "temos sérias críticas em relação ao Qatar, que, presumo, serão conhecidas a seu tempo, mas, de momento, estamos a tentar concluir a recuperação dos nossos reféns".

No mesmo dia, o Qatar confirmou "esforços diplomáticos em curso para renovar a pausa humanitária".

No entanto, numa mensagem publicada na rede social Telegram, o Hamas reiterou ser "contra qualquer negociação sobre a troca de prisioneiros até que a agressão contra o povo palestiniano cesse completamente".