As duas pontes atingidas pelos russos, Pivdeni (`sul` em ucraniano) e Pivnichni (`norte`), já tinham sido atingidas várias vezes nas últimas semanas em ataques russos, que obrigaram ao seu encerramento temporário ao tráfego.

Além do tráfego rodoviário, o encerramento temporário destas pontes afeta a circulação do metro entre as duas margens do rio Dnieper. A linha verde do metro da capital ucraniana, que liga ambas as margens de Kiev, passa, num dos seus troços, pela ponte Pivdeni.

As autoridades ucranianas alertaram recentemente que a Rússia procura dificultar a circulação entre as partes ocidental e oriental da Ucrânia com bombardeamentos constantes às pontes que atravessam o rio Dnieper.

O Dnieper atravessa a Ucrânia de norte a sul e as pontes sobre o rio são indispensáveis para o transporte de mercadorias e, em tempo de guerra, também de abastecimentos militares.

Segundo a Força Aérea ucraniana, que informa em tempo real sobre os ataques aéreos russos contra a retaguarda ucraniana, as forças do Kremlin lançaram esta madrugada múltiplos mísseis e drones contra Kiev e outras regiões do país.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou na véspera que a Rússia estava a preparar um ataque deste tipo.