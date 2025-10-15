Mundo
Novos confrontos na fronteira com Paquistão matam 15 civis
Autoridades da região de Spin Boldak, no sul do Afeganistão, anunciaram hoje que 15 civis foram mortos e várias dezenas ficaram feridos em novos confrontos na fronteira com o Paquistão.
O porta-voz do departamento de informação da cidade, Ali Mohammad Haqmal, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) que eclodiram confrontos durante a noite e foram disparados morteiros do lado paquistanês.
Abdul Jan Barak, funcionário do hospital distrital de Spin Boldak, confirmou à AFP o número de vítimas mortais e acrescentou que mais de 80 mulheres e crianças ficaram feridas.