Novos contornos no caso Epstein após divulgação de cartas e fotografias com figuras públicas

Na compilação de cartas, encontram-se ainda documentos escritos pelo magnata bilionário da Mortimer Zuckerman, de Noam Chomsky e da esposa, do físico Lawrence M. Krauss, entre outros.



. Correspondência divulgada na terça-feira pelo, enquanto ainda surgem especulações sobre os laços que o empresário condenado por abuso sexual teria com o atual presidente dos Estados Unidos.“Que tenha uma vida longa e saudável e que todos nós, seus amigos, possamos desfrutar da sua mesa por muitos mais anos”, lê-se na mesma carta.Uma das outras cartas expostas esta semana era de Woody Allen, na qual relembrava os jantares do empresário, condenado por crimes sexuais, na sua casa em Upper East Side. Na nota “Eu e a minha mulher Soon-Yi somos convidados para jantares muitas vezes. Sempre aceites, sempre interessantes”, escreveu, começando a descrever a comida como “suntuosa e abundante”.Allen referia que havia “muitos pratos e sobremesas” e que eram “muito bem servidos”., continua a carta do realizador, que o compara Epstein ao Drácula, que vive também sozinho numa mansão.Krauss reagiu à publicação no NYT afirmando que não se lembrava da carta, mas que esteve em "vários almoços com debates muito interessantes" com cientistas, autores e outros na casa de Epstein.Além das cartas, o jornal norte-americano também publicou fotos do interior da mansão de sete andares de Epstein, em Manhattan. As imagens mostram um tigre empalhado no escritório e, supostamente,Na denominada "sala de massagem", onde muitas vítimas menores de idade dizem ter sido abusadas sexualmente por Epstein, o NYT revela que havia pinturas de mulheres nuas, prateleiras com lubrificantes e uma grande bola de prata presa com correntes.Numa outra parte da casa, havia dezenas de fotografias emolduradas onde se via Epstein ao lado de antiga parceira, Ghislaine Maxwell, que atualmente cumpre pena de 20 anos de prisão por tráfico sexual.Como decoração da mansão Epstein, é referida a existência de um quadro com uma nota de um dólar assinada pelo cofundador da Microsoft, Bill Gates, com a mensagem "Eu estava errado!", que se acredita ser "possivelmente o pagamento de uma aposta".