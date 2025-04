Novos protestos contra o presidente norte-americano

Foto: Allison Bailey - Reuters

As ações são organizadas pelo grupo "FIFTY, FIFTY,ONE", que é já uma referência na resistência nacional ao governo Trump.



Esta organização acredita que está aumentar a resistência contra as políticas antidemocráticas da administração Trump, e que é possível mobilizar para o protesto 11 milhões de pessoas, o que corresponde a 3,5% da população americana.



A deportação de imigrantes, os despedimentos em massa de funcionários federais, os cortes nas universidades, a guerra comercial, as posições contra a comunidade queer ou as políticas ambientais são algumas das razões que levam as pessoas a sair à rua.