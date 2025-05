Nuclear. Irão aceita acordo em troca do fim de sanções

Ali Shamkhani disse à emissora norte-americana NBC News que o Irão se compromete a nunca construir armas nucleares, em troca do levantamento imediato de todas as sanções económicas contra a República Islâmica.



Shamkhani acrescentou que Teerão está também disposto a descartar as reservas de urânio altamente enriquecido, enriquecer urânio apenas até ao nível necessário para uso civil e abrir as portas a inspetores internacionais.



Questionado sobre se o Irão aceitará assinar imediatamente um acordo, caso estas condições sejam cumpridas, o conselheiro respondeu que "sim", noticiou o canal norte-americano.



"Ainda é possível. Se os norte-americanos fizerem o que dizem, poderemos certamente ter melhores relações", o que "melhorará a situação num futuro próximo", disse Shamkhani.



Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos aplicou novas sanções a indivíduos e empresas no Irão e na China, acusados de "ajudar o regime iraniano a fabricar localmente" mísseis balísticos intercontinentais.



Também o Departamento de Estado norte-americano aplicou esta semana novas sanções a responsáveis iranianos, visando travar o desenvolvimento de armas nucleares por Teerão.



"O Irão continua a expandir substancialmente o seu programa nuclear e a levar a cabo atividades de investigação e desenvolvimento de dupla utilização aplicáveis a armas nucleares e a sistemas de lançamento de armas nucleares", sublinhou o departamento liderado por Marco Rubio, através de um comunicado.