Num tom provocatório, Israel sugere à Turquia que receba "os amigos" do Hamas



"Israel continuará a agir para alcançar plenamente os seus objetivos de segurança e garantir que a ameaça de 7 de outubro não possa voltar a acontecer", escreveu Katz na rede social X.



O ministro israelita acrescentou que, se o Presidente turco “quer ajudar os seus companheiros de viagem em Gaza, então que os convide a instalarem-se em Antália”, uma das mais cobiçadas regiões turísticas da Turquia.



A Turquia foi o primeiro país de maioria muçulmana a reconhecer Israel, mas Erdogan tem sido também um dos seus críticos mais contundentes, permitindo a presença de dirigentes do Hamas em território turco.



Em Agosto, Israel bombardeou uma base aérea no norte da Síria, perto da fronteira turca, com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a acusar Ancara de procurar estabelecer ali uma presença militar.

