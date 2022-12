Número crescente de infetados com covid-19 na China

Só em Pequim, mais mil e duzentos espaços como pavilhões, estádios e centros de exposições foram transformados em unidades de saúde para atender doentes com sintomas.



No início do mês, a China pôs fim à política Zero Covid que esteve em vigor durante quase três anos.



Com a população com fraca imunidade ao coronavírus, após o fim das restrições, dispararam as infeções e hoje foram oficialmente reportadas mais cinco mortes.