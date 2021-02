Número de assassínios no Brasil cresce 5,2% em 2020

Com base em dados compilados junto das secretarias de Segurança Pública de 26 estados e do Distrito Federal, o levantamento contabilizou 43.892 mortes violentas no Brasil em 2020 contra 41.730 registadas em 2019.

Assim, na comparação ano a ano ocorreram mais 2.162 mortes. Estão contabilizados no número as vítimas de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

O aumento do de mortes violentas no Brasil aconteceu durante a pandemia do novo coronavírus e foi impulsionado principalmente pela região nordeste do país, onde os assassínios cresceram 20%.

O último levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma organização não-governamental que reúne e divulga estatísticas sobre a área de segurança, já indicava, em outubro passado, que mais de 25 mil pessoas foram assassinadas no Brasil no primeiro semestre de 2020.

A última das 14 edições do anuário produzidas pelo fórum reuniu informações estatísticas sobre crime e violência no Brasil para o ano imediatamente anterior (2019), mas desta vez o estudo também incluiu dados do primeiro semestre de 2020.