Número de ativistas ambientais mortos no Brasil duplicou em 2025

A Colômbia e o Brasil concentraram 52% dos assassinatos de defensores ambientais registados no mundo no último ano, com 39 e 26 vítimas, respetivamente. Grande parte dos homicídios no Brasil está ligada a disputas por terras, uma fonte histórica de tensão entre comunidades indígenas e grandes proprietários rurais.

"Pode-se matar pessoas porque se tem a certeza de que ficará impune, é quase uma licença para matar", denunciou à agência France-Press Carlos Lima, da Comissão Pastoral da Terra, organização que defende os direitos dos camponeses e das populações indígenas. "Em geral, quem ordena um assassinato não cumpre pena, não é detido", acrescentou.

Pelo quarto ano consecutivo, a Colômbia surge como o país mais violento do mundo para os ativistas ambientais, também alvo de pressões e ameaças de grupos armados dedicados à exploração mineira ilegal.

Na América Latina, região mais mortífera para os defensores do ambiente, a maioria das vítimas são indígenas (36%) e agricultores (40%). O risco é particularmente elevado em zonas remotas, onde a presença do Estado é limitada, sublinha o relatório.

No total, foram registados 124 assassinatos de ativistas ambientais em todo o mundo no último ano. As Honduras e as Filipinas ocupam o terceiro lugar da lista, com 12 mortes cada, seguidos do México, com 10 vítimas.

Desde 2012, quando a Global Witness iniciou o levantamento, o número de defensores ambientais mortos ou desaparecidos no mundo ascendeu a 2.375 pessoas.