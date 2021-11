Número de migrantes a atravessar Canal da Mancha triplicou este ano

Os dados do ministério referem que 886 pessoas chegaram ao Reino Unido só no passado sábado, elevando o total desde o início deste ano a mais de 25.700, um número superior ao registado em todo o ano passado, quando foram identificados 8.469 migrantes.

No início deste mês registou-se um recorde de chegadas num só dia, com 1.185 migrantes.

Numa intervenção na Câmara dos Comuns, a ministra dos Assuntos Internos do Reino Unido, Priti Patel, referiu-se a uma "crise migratória global" e considerou "inaceitável" o número de migrantes que saem de França procurando chegar às costas britânicas.

Patel argumentou que o projeto de lei da nacionalidade e fronteiras -- que, se for aprovado, implicaria pena de prisão para quem facilita estas viagens ilegais -- é a "solução a longo prazo" para este problema.

Além disso, se a lei for aprovada, os pedidos de asilo serão avaliados tendo em conta a forma como o requerente chegou ao país e, consequentemente, penalizará quem chegar ao Reino Unido de forma irregular, de acordo com o plano do Governo.

"Os cidadãos britânicos já tiveram o suficiente de ver pessoas morrerem no Canal da Mancha enquanto grupos criminosos sem escrúpulos lucram com a sua miséria", disse a ministra.

No passado sábado, as autoridades britânicas registaram 28 tentativas de travessia do canal e cerca de 886 pessoas tiveram de ser resgatadas ou intercetadas.

No mesmo dia, as autoridades francesas tiveram de intervir em 14 ocasiões, o que impediu que outras 466 pessoas chegassem ao Reino Unido.