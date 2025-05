Número de mortos em acidentes de viação em Moçambique aumentou 9% em 2024

"Estes acidentes afetam maioritariamente os grupos etários economicamente produtivos, representando 73% das vítimas. Além do enorme custo social, o custo económico dos acidentes de viação é avultado, com as mortes e ferimentos em acidentes de viação a custarem, ao país, cerca de 10% do seu PIB", declarou Daniel Chapo, durante a inauguração do novo edifício da Delegação do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários da Cidade de Maputo.

Os óbitos de 2024 são resultado de um total de 687 acidentes de viação, um aumento de 3% em comparação com 2023, ano em que foram registados 668 sinistros.

Segundo o chefe de Estado, em 2024, as autoridades registaram 615 feridos graves em resultado dos acidentes, contra 557 em 2023.

"Reconhecendo que os acidentes de viação resultam da combinação de diferentes fatores, a nossa abordagem no combate aos acidentes de viação deve continuar a ser abrangente, mobilizando todas as forças vivas da sociedade a juntarem-se e a darem a sua melhor contribuição nesta nobre causa de salvar vidas nas nossas estradas", acrescentou Daniel Chapo.

Os índices de acidentes rodoviários em Moçambique são classificados como dramáticos. As autoridades têm apontado o excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool como as principais causas.

Em 15 de abril, o Governo moçambicano aprovou um Plano de Ação de Segurança Rodoviária, um instrumento que visa travar os altos índices de sinistralidade, anunciou o executivo.

O plano prevê uma série de ações para reduzir o número de acidente de viação no país, incluindo reforço das fiscalizações, alterações à legislação e intervenções em pontos considerados críticos, bem como a sensibilização das comunidades.

O instrumento prevê também a construção de um centro de atendimento pós-acidente em forma de projeto-piloto no distrito de Manhiça, província de Maputo, um dos pontos com elevado índice de sinistralidade no país.

O país registou mais de 4.800 mortos em acidentes de viação em cinco anos, de acordo com dados divulgados em maio de 2024 pelo Governo, que apela ao envolvimento da sociedade para travar o flagelo.