Número de mortos em deslizamentos na Califórnia sobe para 19

Lusa14 Jan, 2018, 18:09 | Mundo

De acordo com os serviços de socorro do condado de Santa Barbara, as equipas continuam a procurar mais vítimas nos escombros das casas atingidas.

"O ambiente instável continua a apresentar perigo para os civis e para as equipas de socorristas" e "as enormes quantidade de lama e de detritos tornam difícil o acesso", referiram as autoridades em comunicado.

As fortes chuvas que caíram na região, ainda há pouco devastada por violentos incêndios que reduziram a vegetação, criaram as condições perfeitas para que ocorressem os deslizamentos nas colinas de Montecito e outras localidades de Santa Barbara, noroeste de Los Angeles. Ficaram destruídas 65 casas e 450 foram danificadas.

EO // JPF