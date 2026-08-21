Número de mortos em inundações na região chinesa de Guangxi aumenta para 159

As autoridades chinesas reportaram na altura 39 mortos e nove desaparecidos, mas segundo a emissora estatal chinesa, as autoridades confirmaram agora que esse número era superior, com 159 mortos e 10 desaparecidos confirmados, sem especificar por que razão foram precisas várias semanas para atualizar os números.

O desastre afetou mais de 1,65 milhões de pessoas nas cidades de Nanning e Guigang, acrescentou a emissora estatal chinesa.

Violentas tempestades sazonais atingiram o sul e o centro do país em julho. Em Guangxi, provocaram a rutura de uma barragem que, só por si, tinha causado 26 mortos e sete desaparecidos, segundo os dados comunicados na altura pelas autoridades.

A China é frequentemente atingida por inundações muitas vezes destrutivas devido à sua topografia e ao seu clima.

Segundo os cientistas, as alterações climáticas estão a provocar fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes e mais intensos em todo o mundo.