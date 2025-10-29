Mundo
Número de mortos em operação policial no Brasil sobe para 132
A operação policial mais letal da história do Brasil fez pelo menos 132 mortos, segundo um balanço das autoridades realizado esta quarta-feira.
O número divulgado pela Defensoria Pública do Rio é mais do dobro do divulgado na terça-feira, quando as autoridades estaduais reportaram pelo menos 64 mortos, incluindo quatro polícias.
Há também dezenas de feridos e mais de 80 detidos.
Esta é a operação com mais vítimas mortais de sempre no Rio de janeiro. A ação envolveu 2.500 agentes das forças de segurança e teve como alvo o Comando Vermelho, uma das principais fações de narcotraficantes do Brasil, nas favelas do Complexo do Alemão e da Penha.
Mais de 40 corpos sem vida foram encontrados por moradores de favelas no Rio de Janeiro e alinhados numa praça do bairro da Penha.
"Só quero tirar o meu filho daqui e enterrá-lo", disse Taua Brito, mãe de uma das vítimas, à agência Reuters.
Uma das operações policiais mais letais
O especialista em segurança pública no Brasil, José Ricardo Batista, garante que esta foi uma das operações mais letais de sempre.
Em entrevista à Antena 1, José Ricardo Batista alerta para as possíveis represálias e aponta para um sistema de segurança público brasileiro cheio de falhas que permite a morte de inocentes.
A recuperação dos corpos, sem a ajuda de autoridades, está a ser realizada pelos moradores dos complexos de favelas do Alemão e da Penha, situados numa das zonas mais pobres e violentas do Rio de Janeiro, na zona Norte da cidade.
A operação de resgate está a ser liderada principalmente por mulheres, que procuram os seus companheiros, irmãos ou filhos.
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que os mortos na operação eram todos criminosos e que “as únicas vítimas reais foram os polícias”.
“Quatro bravos policiais foram mortos por narcoterroristas durante a Operação Contenção, em um dia histórico de enfrentamento ao crime organizado”, disse o governador numa publicação na rede social X.
Hoje o Rio de Janeiro amanheceu de luto.
Quatro bravos policiais foram mortos por narcoterroristas durante a Operação Contenção, em um dia histórico de enfrentamento ao crime organizado.
