Número de mortos em operação policial no Brasil sobe para 132

Uma das operações policiais mais letais

Hoje o Rio de Janeiro amanheceu de luto.

Quatro bravos policiais foram mortos por narcoterroristas durante a Operação Contenção, em um dia histórico de enfrentamento ao crime organizado. pic.twitter.com/RisGtiA3Kn — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) October 29, 2025

O número divulgado pela Defensoria Pública do Rio é mais do dobro do divulgado na terça-feira, quando as autoridades estaduais reportaram pelo menos 64 mortos, incluindo quatro polícias.Mais de 40 corpos sem vida foram encontrados por moradores de favelas no Rio de Janeiro e alinhados numa praça do bairro da Penha."Só quero tirar o meu filho daqui e enterrá-lo", disse Taua Brito, mãe de uma das vítimas, à agência Reuters.O especialista em segurança pública no Brasil, José Ricardo Batista, garante que esta foi uma das operações mais letais de sempre.A recuperação dos corpos, sem a ajuda de autoridades, está a ser realizada pelos moradores dos complexos de favelas do Alemão e da Penha, situados numa das zonas mais pobres e violentas do Rio de Janeiro, na zona Norte da cidade.O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que os mortos na operação eram todos criminosos e que “as únicas vítimas reais foram os polícias”.“Quatro bravos policiais foram mortos por narcoterroristas durante a Operação Contenção, em um dia histórico de enfrentamento ao crime organizado”, disse o governador numa publicação na rede social X.