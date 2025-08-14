Número de mortos nas cheias em Cabo Verde sobe para nove

A vítima mortal é um homem, de 79 anos. O corpo foi encontrado esta quarta-feira e era uma das três pessoas dadas como desaparecidas desde a tempestade de segunda-feira, indicou Vitória Veríssimo.

Neste momento há somente registo de um desaparecido, já que no mesmo dia uma mulher foi resgatada com vida e está a receber tratamento hospitalar, afirmou a responsável, acrescentando que são 13 os desalojados devido à intempérie.

A escola de Monte Sossego já está preparada para receber desalojados e as estruturas de saúde de São Vicente estão a disponibilizar atendimento psicológico às famílias afetadas, segundo as autoridades.