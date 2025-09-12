Número de mortos no Nepal subiu para 51

Subiu para 51 o número de mortos no Nepal. A revolta desta semana atingiu proporções que ninguém esperava e já levou à demissão do primeiro-ministro.

Além da meia centena de mortos, mais de 1.300 pessoas ficaram feridas.



Sabe-se que entre as vítimas mortais estão 21 manifestantes, nove reclusos e três polícias.



O protesto teve origem na proibição de acesso a redes sociais, uma decisão entretanto revogada.



O ex-presidente do Supremo Tribunal nepalês, Sushila Karki, deverá ser nomeado primeiro ministro interino nas próximas horas.