Número de mortos no Nepal subiu para 51

por RTP

Subiu para 51 o número de mortos no Nepal. A revolta desta semana atingiu proporções que ninguém esperava e já levou à demissão do primeiro-ministro.

VER MAIS
Além da meia centena de mortos, mais de 1.300 pessoas ficaram feridas.

Sabe-se que entre as vítimas mortais estão 21 manifestantes, nove reclusos e três polícias.

O protesto teve origem na proibição de acesso a redes sociais, uma decisão entretanto revogada.

O ex-presidente do Supremo Tribunal nepalês, Sushila Karki, deverá ser nomeado primeiro ministro interino nas próximas horas.
PUB
PUB