Número de mortos no Nepal subiu para 51
Subiu para 51 o número de mortos no Nepal. A revolta desta semana atingiu proporções que ninguém esperava e já levou à demissão do primeiro-ministro.
Sabe-se que entre as vítimas mortais estão 21 manifestantes, nove reclusos e três polícias.
O protesto teve origem na proibição de acesso a redes sociais, uma decisão entretanto revogada.
O ex-presidente do Supremo Tribunal nepalês, Sushila Karki, deverá ser nomeado primeiro ministro interino nas próximas horas.