Número de mortos no terramoto na Indonésia sobe para 162

O número de vítimas do terramoto que abalou a Indonésia não para de aumentar. A última atualização, feita pelos meios de comunicação locais, que citam o governador de Java Ocidental, aponta para 162 mortos.

Kamil tinha admitido anteriormente que o número de mortos deverá continuar a aumentar, dado que se estima que muitas pessoas estejam encurraladas nos escombros dos edifícios.De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terramoto ocorreu às 13h21 (6h21 em Lisboa). O terramoto atingiu a região de Cianjur, na província de Java ocidental, a uma profundidade de dez quilómetros. O abalo chegou mesmo a ser sentido na capital indonésia, Jacarta, a cerca de 100 quilómetros de distância, levando à evacuação de alguns edifícios.Imagens mostram pacientes a serem tratados no exterior do hospital e outros deitados no chão em colchões ou cobertores. Alguns hospitais ficaram também sem energia devido ao terramoto, o que dificulta os esforços para socorrer as vítimas.A agência meteorológica da Indonésia alertou os moradores próximos ao epicentro do terremoto para ficarem atentos a eventuais réplicas.Marcelo Rebelo de Sousa já enviou uma mensagem de solidariedade e sentidas condolências ao presidente da Indonésia, Joko Widodo, pelas numerosas vítimas registadas no sismo. O presidente da República desejou ainda a rápida recuperação de todos os feridos.O abalo mais recente tinha-se registado na passada sexta-feira. O epicentro do sismo de magnitude 6,9 foi localizado perto da ilha de Enggano, na costa oeste da Indonésia.