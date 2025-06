Número de mortos nos ataques russos a Kiev sobe para 28

"A esta hora, 28 residentes de Kiev foram confirmados como mortos", escreveu nas redes sociais o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, acrescentando que as buscas ainda estavam a decorrer.

De acordo com os serviços de emergência ucranianos, 23 das 28 pessoas morreram no mesmo edifício de nove andares.

Mais de 130 pessoas ficaram feridas na capital.

Os jornalistas da agência de notícias francesa AFP viram socorristas com capacete a transportar vítimas em sacos para cadáveres. No local, escavadoras recolhiam os escombros.

Hoje de manhã, as autoridades ucranianas tinham informado que 21 pessoas tinham morrido em Kiev na sequência do ataque com centenas de mísseis e drones.

Na terça-feira, num encontro com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, no âmbito da cimeira do G7, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou o ataque como "um dos piores" da Rússia contra a capital desde o início da invasão, em fevereiro de 2022.

"É uma grande tragédia", afirmou Zelensky, que também reiterou que a Ucrânia "está pronta para negociações de paz e um cessar-fogo sem condições".

As estimativas provisórias de terça-feira apontavam para um número mínimo de 14 mortos.

Mais de 440 drones e 32 mísseis foram disparados durante o ataque, de acordo com o chefe de Estado.

Vinte e sete locais na capital foram visados, segundo o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko.

Num ataque à cidade portuária de Odessa, no sul do país, duas pessoas morreram, 17 ficaram feridas e, nas regiões de Soumy (leste) e Kherson (sul), outras duas morreram, segundo as autoridades ucranianas.

As cidades ucranianas são alvo de ataques russos todas as noites, numa altura em que as negociações de cessar-fogo se encontram num impasse.

Por seu lado, o exército russo, que informou que cerca de 200 drones ucranianos tinham sido intercetados durante a noite, alegou, como faz após cada ataque em grande escala, que só tinha atingido infraestruturas militares na região de Kiev e em Zaporijjia (centro-leste da Ucrânia).