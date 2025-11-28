Número de mortos pelas cheias no sul da Tailândia sobe para 145

"O número total nas províncias do sul atingiu as 145" mortes, disse Siripong Angkasakulkiat numa conferência de imprensa.

As autoridades tinham informado anteriormente 55 mortes nas inundações que atingem o país nos últimos dias.

A província de Songkhla foi a mais afetada, com 100 mortes. A principal morgue que recebe os corpos das vítimas das cheias no sul da Tailândia está lotada, disse hoje um representante do hospital em Songkhla.

Grande parte do sudeste asiático enfrenta inundações e deslizamentos de terra neste início da estação das chuvas.

O número de mortos pelas cheias e deslizamentos de terras que atingiram a grande ilha de Sumatra, na Indonésia, subiu para 84, anunciaram hoje as autoridades de resgate.

O vasto arquipélago no oeste da Indonésia, juntamente com os seus vizinhos Malásia e Tailândia, foi atingido por fortes chuvas nos últimos dias.

No Sri Lanka, o exército foi mobilizado hoje para auxiliar as vítimas das inundações e deslizamentos de terras que fizeram 56 mortos e 21 desaparecidos.

Helicópteros, barcos da marinha e veículos blindados de transporte de pessoal foram utilizados para retirar os residentes de áreas remotas da ilha, informou o Departamento de Gestão e Emergências (DMC).

Dos 56 mortos, 26 foram soterrados vivos por deslizamentos de terra no distrito central de Badulla, declarou o DMC, sublinhando ainda que 21 pessoas continuavam desaparecidas na hoje e 14 estavam hospitalizadas.

As fortes chuvas continuaram a atingir hoje a ilha, com algumas áreas a receberem até 360 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, disseram as autoridades.

Uma tempestade tropical, chamada "Ditwah", varreu a região leste da ilha nas últimas 24 horas, provocando chuvas fortes em todo o país.

A tempestade deverá deslocar-se para norte e atingir o estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, até domingo.