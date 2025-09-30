Número de mortos pelo tufão Bualoi sobe para 19 no Vietname

O balanço anterior, divulgado na segunda-feira, apontava para pelo menos 11 vítimas mortais.

Na mais recente atualização, o Ministério da Agricultura e Ambiente vietnamita disse que, além dos mortos e desaparecidos, 88 pessoas ficaram feridas e mais de 105 mil casas foram danificadas em mais de 15 províncias no centro-norte do país.

A maioria das mortes ocorreu na província de Ninh Binh, no norte, onde o tufão provocou um tornado que destruiu uma dezena de casas e fez nove mortos, segundo a agência de notícias oficia do Vietname, a VNA.

Outros morreram depois de serem arrastados pela subida das águas ou devido à queda de árvores onde tinham procurado refúgio.

O Bualoi --- a décima tempestade tropical a atingir o Vietname este ano --- chegou na noite de domingo ao país, trazendo ventos de até 130 quilómetros por hora.

As autoridades disseram que milhares de edifícios ficaram danificados ou destruídos.

O Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica do Vietname avisou que "as chuvas provavelmente causarão inundações repentinas e deslizamentos de terra" ainda durante o dia de hoje.

O governo ordenou a mobilização de militares para se concentrarem na resposta a emergências e nos trabalhos de reparação.

Antes da chegada do Bualoi, as autoridades vietnamitas apressaram-se a emitir ordens de retirada para quase 250 mil pessoas, que foram levadas para escolas e centros médicos convertidos em abrigos temporários, no domingo, a maioria na cidade de Da Nang.

Quatro aeroportos domésticos e parte da autoestrada nacional foram encerrados. Mais de 180 voos foram cancelados ou atrasados, anunciaram as autoridades aeroportuárias.

A tempestade, que se localiza no nordeste de Myanmar (antiga Myanmar) --- onde deverá dissipar-se hoje --- depois de ter atravessado o Laos na segunda-feira, já tinha feito pelo menos 14 mortos ao passar pelas Filipinas, na semana passada.

Os tufões são fenómenos recorrentes no sudeste asiático, quando as águas quentes do oceano Pacífico favorecem a formação de ciclones.

O tufão Kajiki causou a morte a sete pessoas e feriu 34 no Vietname, no final de agosto, onde as autoridades de Hanói evacuaram meio milhão de residentes.

O país do sudeste asiático foi atingido em setembro de 2024 pelo Yagi, que fez mais de 300 mortos devido a chuvas e deslizamentos de terras e foi o tufão mais poderoso a afetar o Vietname nas últimas três décadas.