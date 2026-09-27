Número de palestinianos mortos na Faixa de Gaza ultrapassou os 74.000

Apesar de um cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro do ano passado, os ataques israelitas prosseguem, tendo as forças armadas afirmado que constituem respostas a ameaças ou ataques.

De acordo com o último balanço, o cessar-fogo em Gaza continua praticamente num impasse e o número de palestinianos mortos aumentou para 74.016, enquanto os feridos ascendem a 175.068.

O ataque em grande escala do exército israelita à Faixa de Gaza começou em 07 de outubro de 2023, quando militantes liderados pelo Hamas entraram em Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis, e fazendo 251 reféns.

Entretanto, foi acordado um cessar-fogo, mas desde então mais 1.145 palestinianos foram mortos, segundo o Ministério da Saúde, que integra o governo liderado pelo Hamas.

O ministério mantém registos detalhados, que são considerados geralmente fiáveis pelas agências das Nações Unidas e por organizações internacionais.

Os dados não fazem distinção entre civis e combatentes, mas o ministério afirma que mulheres e crianças representam cerca de metade das vítimas mortais.

Entretanto, sete soldados israelitas foram mortos desde a entrada em vigor do cessar-fogo.

Outros aspetos do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos continuam em grande parte bloqueados: as forças israelitas controlam atualmente mais de metade do território palestiniano, o Hamas não se desarmou, um novo governo palestiniano ainda não tomou posse e a reconstrução ainda não começou.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirma que as forças israelitas não se retirarão enquanto o Hamas não se desarmar.