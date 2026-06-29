Número de portugueses e lusodescendentes desaparecidos na Venezuela sobe para 91

O número de cidadãos portugueses ou lusodescendentes desaparecidos ou incontactáveis na Venezuela devido aos sismos de quarta-feira aumentou para 91, segundo os dados mais recentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros.





São segundo o último balança 56 as vítimas mortais já confirmadas.

c/ Lusa

Os sismos registados na Venezuela a 24 de junho, segundo o mais recente balanço oficial. A ONU estima que haja mais de 50 mil pessoas desaparecidas.Vários países, incluindo Portugal e outros Estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, uma zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes.Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.