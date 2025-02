Número de turistas em Macau cai 3,5% durante semana do Ano Novo Lunar

De acordo com dados da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Macau, entre 28 de janeiro e 4 de fevereiro entraram na região semiautónoma chinesa, em média, mais de 163.700 turistas por dia.

Em 17 de janeiro, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, disse que esperava uma média diária de 185 mil visitantes durante a "semana dourada".

O período do Ano Novo Lunar, o maior movimento de massas do mundo, é a principal festa tradicional das famílias chinesas e acontece em janeiro ou fevereiro, consoante o calendário lunar. Este ano, o primeiro dia do ano celebrou-se a 28 de janeiro, uma terça-feira.

De acordo com dados da PSP que abrangem também o fim de semana anterior, Macau recebeu quase 1,7 milhões de visitantes num período de 11 dias, entre 25 de janeiro e 4 de fevereiro.

Os dados divulgados pela PSP não indicaram a origem dos turistas, mas referiram que 38,8% entraram pelas Portas do Cerco, a principal fronteira com a China continental.

Números para refletir

O Ano Novo Lunar é uma das três épocas altas para o turismo e os casinos de Macau, juntamente com as `semanas douradas` do Dia do Trabalhador (1 de maio) e do Dia Nacional da China (1 de outubro).

As receitas do jogo na região caíram 5,6% em janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2024, para menos de 18,3 mil milhões de patacas (2,19 mil milhões de euros), abaixo das expectativas dos analistas.

Macau recebeu no ano passado 34,9 milhões de visitantes, mais 23,8% do que no ano anterior, mas ainda longe do recorde de 39,4 milhões fixado em 2019, antes da pandemia.

O número superou as previsões iniciais da DST, que eram de 33 milhões, assim como a previsão revista em alta em 4 de dezembro: 34 milhões.