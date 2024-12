Número de vítimas de tráfico humano aumenta 25% e mulheres são maioria - ONU

As conclusões são do "Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas 2024", divulgado esta quarta-feira pelo UNODC, e que abrange 156 países de todas as regiões e sub-regiões do mundo (95% da população mundial), com dados do período 2020-2022 e outros preliminares de 2023 fornecidos apenas por 72 Estados.

O relatório aponta um aumento de 25% no número de vítimas de tráfico detetadas globalmente em 2022, em comparação com os números pré-pandemia de 2019. Entre 2019 e 2022, o número global de vítimas de tráfico para trabalho análogo ao escravo aumentou 47%.

No total, entre 2020 e 2023, o número de vítimas de tráfico reportadas pelos Estados-Membros ascendeu a 202.478.

"Essa tendência pode ser atribuída ao aumento de 31% em crianças detetadas em comparação com o período anterior à pandemia de Covid-19", aponta o relatório

As vítimas são traficadas globalmente através de um número crescente de rotas internacionais, com vítimas africanas para o maior número de destinos.

Em 2022, a maioria das vítimas de tráfico humano eram mulheres e meninas (61%). Embora tenha aumentado o número de vítimas menores de idade desde 2019, os adultos continuam a ser a faixa etária mais registada, e as mulheres adultas representam 39% das vítimas.

Motivação do tráfico

A maioria das mulheres e meninas identificadas entre as vítimas continua a ser traficada para fins de exploração sexual. No entanto, as vítimas femininas são também traficadas em grande número para trabalho forçado, particularmente para trabalho doméstico e para outros tipos de exploração, incluindo casamentos forçados e criminalidade.

Enquanto as edições anteriores deste relatório mostraram como o tráfico de crianças, especialmente no contexto de trabalho forçado, normalmente ocorria em países de baixos rendimentos, dados recentes mostram que, embora o tráfico de crianças ainda seja detetado nessas zonas, tem-se registado um aumento nos países de altos rendimentos.

Tal ocorre principalmente no caso de meninas traficadas para exploração sexual (60%).

Trabalho forçado é o principal motivo

Num olhar mais amplo para os tipos de tráfico humano, desde 2019 que o trabalho forçado registou maiores aumentos (por 100.000 habitantes) do que o tráfico para exploração sexual e para outros propósitos.

"O tráfico para trabalho forçado aumentou em 47% globalmente quando comparado com o período anterior do início da pandemia de Covid-19", segundo o levantamento do UNODC.

Embora o tráfico para trabalho forçado seja agora mais detetado do que o tráfico para exploração sexual, muito menos traficantes são condenados por esse crime.

Em 2022, mais de 70% dos traficantes foram condenados por tráfico para fins de exploração sexual e apenas 17% foram condenados por tráfico para trabalho forçado, em contraste com 42% das vítimas detetadas em 2022.

De acordo com o UNODC, a maior parte do tráfico de pessoas é perpetrada por grupos do crime organizado.

Em 2022, os homens representavam cerca de 70% dos investigados, processados e condenados por tráfico de pessoas e o número de pessoas condenadas globalmente voltou a ficar um pouco abaixo dos níveis de 2019, mas com um aumento de cerca de 36% em comparação a 2020.